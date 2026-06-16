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REQUERIDOS

Ministerio del Interior pide colaboración para dar con dos hombres investigados por homicidios en Montevideo

Uno de los crímenes ocurrió el 23 de enero. El otro, el 18 de marzo en el barrio Reducto. Los requeridos tienen 20 y 38 años.

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El Ministerio del Interior difundió los datos de dos hombres que son buscados por dos casos de homicidios que ocurrieron en Montevideo. Uno en enero y otro en marzo de este año.

Por un lado, busca a Michael Matías Silva Pullol, de 20 años. Está requerido por un homicidio que fue cometido el 23 de enero en pasaje El Hornero esquina Camino La Corona en el asentamiento Villa Isabel (zona de Villa García). El ataque ocurrió antes de las dos de la madrugada de ese día.

La víctima fue encontrada caída, ya sin vida, con varios disparos de arma de fuego en el pecho, un brazo y la pelvis. En la escena los efectivos ubicaron varias vainas calibre 9 milímetros, ojivas y un arma de fuego.

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El otro requerido tiene 38 años y es buscado por un crimen que fue cometido el 18 de marzo en el barrio Reducto. La víctima tenía 36 años y vivía en situación de calle.

Si bien en un inicio se presumió muerte dudosa, los trabajos de Policía Científica permitieron observar que la víctima recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen. El homicidio ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada de ese día.

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