MSP comienza vacunación a embarazadas contra el virus respiratorio sincicial: lo que hay que saber

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) instó a las embarazadas a vacunarse contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), durante la campaña 2026 que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el 30 de setiembre. Las autoridades explicaron que es necesario proteger a los lactantes menores de 6 meses que enfrentarán su primera temporada de alta circulación del VRS durante el otoño e invierno.

Indicó que la vacunación está indicada “para la prevención de la enfermedad por VRS en lactantes a través de la inmunización de embarazadas, entre las 32 semanas hasta las 36 semanas y 6 días de gestación y en cada embarazo”.

La vacuna es gratuita y está disponible en todos los vacunatorios públicos y privados del país, pudiendo vacunarse independientemente del prestador, aseguró. El objetivo para 2026 es avanzar hacia una cobertura igual o mayor a 90 %.

Según el MSP, las vacunas recomendadas de forma rutinaria durante el embarazo son las siguientes:

– Gripe (influenza): se administra durante la temporada gripal, de marzo a agosto, en cualquier momento del embarazo. La indicación es que “se puede recibir durante todo el embarazo” y la dosis es una.

– Triple bacteriana acelular (dpaT – tos convulsa): se administra preferentemente entre las semanas 27 y 36. Puede administrarse a partir de la semana 20 si existe riesgo de parto prematuro. La dosis es una.

– Virus Respiratorio Sincicial (RSVpreF): se administra entre las 32 y 36 semanas. La indicación es “en todos los embarazos” y la dosis es una.

– SARS-CoV-2 (Covid-19): se administra en cualquier momento del embarazo. La indicación es “en cada nuevo embarazo, independientemente de dosis previas”. La dosis es una.

– Difteria y tétanos: el MSP indica que, si no se tiene esquema primario o está incompleto, se debe recibir la vacuna “sustituyendo una dosis de dT por dpaT preferentemente entre la semana 26 y 36”.

Prevención del VRS.

El MSP señaló que “recibir las vacunas recomendadas durante el embarazo es una oportunidad clave de prevención y una política de igualdad, que reduce riesgos y fortalece la protección por complicaciones graves por infecciones respiratorias en las mujeres embarazadas y protegen además a sus bebés desde antes de nacer”. Agregó que “la vacunación contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) cumple un rol fundamental, ya que protege al recién nacido en sus primeros meses de vida, cuando es más vulnerable”.

“Vacunarse durante el embarazo es una decisión de cuidado: protege a la embarazada y brinda al recién nacido defensas en su etapa más vulnerable” y además “las infecciones respiratorias en el embarazo pueden tener más complicaciones que fuera de él, por eso es muy recomendable la vacunación”, insistió.

De acuerdo al informe, el virus respiratorio sincitial “causa infección a todas las edades de la vida” y afecta más severamente a los menores de 2 años. Señala que la forma grave más frecuente es la bronquiolitis y que los casos más graves ocurren en menores de 12 meses o asociados a condiciones como prematurez y enfermedad pulmonar crónica, bajo peso al nacer, ausencia de lactancia materna, exposición a humo de tabaco y condiciones de hacinamiento.

Cuándo vacunarse contra el VRS.

El MSP indicó que la vacuna contra el VRS “se administra entre las 32 y las 36 semanas de gestación” y que “la transferencia de anticuerpos comienza a ocurrir 15 días después de la vacunación”. Agregó que “los lactantes quedan protegidos desde el nacimiento al menos hasta los primeros seis meses de vida” y que para vacunarse “es suficiente presentar carnet obstétrico para corroborar semanas de embarazo”.

En Uruguay, durante los meses fríos, la infección por virus respiratorios determina un aumento importante de consultas y hospitalizaciones por infección respiratoria aguda baja, y que “la causa más importante es VRS”. La cartera destacó que Uruguay es el “tercer país de la Región de las Américas en incorporar la vacuna VRS en gestantes para proteger lactantes de IRAB por VRS”.

Sobre la campaña realizada en 2025, el MSP informó que se alcanzó el objetivo programático de cobertura, con una alta oportunidad de vacunación y una efectividad significativa para prevenir hospitalizaciones por VRS en lactantes menores de 6 meses. El informe señala que la experiencia confirmó que la vacunación materna reduce hospitalizaciones y protege a los lactantes en su primera temporada de circulación viral, sin asociarse a complicaciones maternas, del recién nacido ni obstétricas.

Mirá el documento completo, difundido por el MSP.