MSP apunta a desestimular consumo de energizantes en adolescentes; especialista advierte efectos nocivos de la cafeína

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) apunta a desestimular el consumo de bebidas energizantes en menores de 18 años más que la prohibición de su venta como se manejó el año pasado.

La directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, indicó que la estrategia de educación pone foco en las complicaciones que puede provocar el consumo de esas bebidas en esa población.

Las autoridades sanitarias trabajan en la regulación de los ingredientes de las bebidas. "Los contenidos de cafeína y de otras sustancias pueden generar reacciones corporales o disminuir los umbrales de respuesta que generen complicaciones", afirmó.

El MSP realiza un estricto control del máximo permitido en el país, de acuerdo al marco regulatorio vigente desde que las bebidas están en el mercado, y en forma sistemática analiza si es necesario bajar el umbral de contenido.

Nozar sostuvo que está el interés de la industria de incorporar nuevas bebidas y alimentos, y los controles que debe realizar el MSP. "No estamos planteando subir los umbrales de contenido, sino a la inversa", afirmó.

Los energizantes están altamente extendidos en verano. Los jóvenes en esta época lo emplean para sostener largas horas en fiestas. El psicólogo especializado en sustancias psicoactivas en el sistema nervioso, Paul Ruiz, reiteró los riesgos de la cafeína en el desarrollo de los jóvenes.

Ruiz advirtió que ante la falta de regulación en menores de edad, se venden energizantes en las matinés destinada a adolescentes frente a la imposibilidad de comercializar bebidas alcohólicas. También, alertó sobre la venda en cantinas de liceos.

El especialista indicó que la reglamentación bromatológica habilita la venta de energizantes con hasta 200 mg de cafeína, y en caso de modificarse se podrían aceptar bebidas con mayor contenido de cafeína, con un mayor efecto negativo en su consumo en menores de edad.