El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 94 casos de varicela en todo el país, según los datos acumulados hasta el 14 de febrero de 2026. Del total, 14 casos correspondieron a cinco brotes, cuatro de ellos intrafamiliares.
Los casos de varicela registrados en 2026 son 65% superiores a los reportados el año pasado
Salud Pública reportó 94 casos de varicela en todo el país hasta el 14 febrero, cuando en el mismo período de 2025 fueron 57 casos.
Si se comparan esos datos con los del mismo período de 2025, la enfermedad mostró un incremento de 65%, con respecto a los 57 casos del año pasado, según el último boletín epidemiológico divulgado por la autoridad sanitaria.
De los 94 casos reportados en 2026, el 41% se registró en menores de 15 años. En menores de 1 año hubo dos casos, de 1 a 4 años fueron 12, de 5 a 9 años fueron 12 y de 10 a 14 años fueron 13. Además, de 15 a 19 años fueron 18 casos, de 20 a 24 años fueron 6, de 25 a 29 años fueron 10, de 30 a 34 años fueron 5, de 35 a 39 años fueron 3, de 40 a 44 años fueron 6, de 45 a 49 años fueron 5, de 50 a 54 años hubo un caso y otro de 65 a 69 años.
Este domingo se realiza homenaje a trabajadoras textiles en su día, en el marco del Día de la Mujer
La mitad de los casos fueron en Montevideo; 47. Además, hubo 15 casos en Canelones, 8 en Maldonado, 5 en Paysandú y Salto, 4 en Rivera, 2 en Florida, Salto y Tacuarembó, 1 en Colonia, Río Negro, Rocha y San José.
La varicela es una enfermedad aguda y altamente contagiosa de distribución mundial, de carácter estacional con mayor incidencia al final del invierno y principios de la primavera. Se transmite por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las vesículas.
El período de incubación es de 14 a 16 días, con un rango de 10 a 21 días, pero puede ser menor en pacientes inmunocomprometidos y mayor en los que recibieron inmunoglobulina, hasta 28 días. Además, se transmite desde 2 a 5 días antes de la aparición de las erupciones cutáneas y hasta que todas las lesiones estén en fase costrosa. Las personas con alteraciones de la inmunidad pueden contagiar por períodos más prolongados.
Dejá tu comentario