Los casos de varicela registrados en 2026 son 65% superiores a los reportados el año pasado

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) reportó 94 casos de varicela en todo el país, según los datos acumulados hasta el 14 de febrero de 2026. Del total, 14 casos correspondieron a cinco brotes, cuatro de ellos intrafamiliares.

Si se comparan esos datos con los del mismo período de 2025, la enfermedad mostró un incremento de 65%, con respecto a los 57 casos del año pasado, según el último boletín epidemiológico divulgado por la autoridad sanitaria.

De los 94 casos reportados en 2026, el 41% se registró en menores de 15 años. En menores de 1 año hubo dos casos, de 1 a 4 años fueron 12, de 5 a 9 años fueron 12 y de 10 a 14 años fueron 13. Además, de 15 a 19 años fueron 18 casos, de 20 a 24 años fueron 6, de 25 a 29 años fueron 10, de 30 a 34 años fueron 5, de 35 a 39 años fueron 3, de 40 a 44 años fueron 6, de 45 a 49 años fueron 5, de 50 a 54 años hubo un caso y otro de 65 a 69 años.

La mitad de los casos fueron en Montevideo; 47. Además, hubo 15 casos en Canelones, 8 en Maldonado, 5 en Paysandú y Salto, 4 en Rivera, 2 en Florida, Salto y Tacuarembó, 1 en Colonia, Río Negro, Rocha y San José.

La varicela es una enfermedad aguda y altamente contagiosa de distribución mundial, de carácter estacional con mayor incidencia al final del invierno y principios de la primavera. Se transmite por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las vesículas.

El período de incubación es de 14 a 16 días, con un rango de 10 a 21 días, pero puede ser menor en pacientes inmunocomprometidos y mayor en los que recibieron inmunoglobulina, hasta 28 días. Además, se transmite desde 2 a 5 días antes de la aparición de las erupciones cutáneas y hasta que todas las lesiones estén en fase costrosa. Las personas con alteraciones de la inmunidad pueden contagiar por períodos más prolongados.