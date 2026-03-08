Días cálidos a calurosos y noches frescas: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana

Este domingo tendremos un comienzo de jornada fresca aun inestable en las primeras horas la frontera norte, según el pronóstico de Nubel Cisneros . La temperatura de la tarde continuará cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresca la noche.

Para el lunes, la mañana estará fresca nuevamente con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. La tarde será con tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El martes habrá una mañana fresca nuevamente con nieblas y neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

Temperatura para el domingo 8:

La máxima para el norte es de 32ºC y la mínima de 15ºC.

La máxima para el sur es de 31ºC y la mínima de 15ºC.

La máxima para el este es de 30ºC y la mínima de 15ºC.

La máxima para el oeste es de 32ºC y la mínima de 15ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 28ºC y la mínima de 18ºC.

Temperatura para el lunes 9:

La máxima para el norte es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 30ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 30ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 32ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 27ºC y la mínima de 18ºC.

Temperatura para el martes 10:

La máxima para el norte es de 34ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 32ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el este es de 30ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 29ºC y la mínima de 18ºC.