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TEMPORADA DE RECOLECCIÓN

MSP advierte por riesgos de consumir hongos silvestres tóxicos para la salud: conocé los detalles

En plena temporada de recolección, la cartera emitió recomendaciones para evitar intoxicaciones; el pasado año se registraron por lo que reitera la importancia de la prevención.

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El Ministerio de Salud Pública advierte sobre los riesgos del consumo de hongos silvestres en plena temporada de recolección. El pasado año se registraron intoxicaciones, por lo que reitera la importancia de la prevención.

Si bien en Uruguay existen especies comestibles, también hay variedades altamente tóxicas que pueden confundirse con facilidad, entre ellas se destaca la Amanita Phalloides, conocida como “Sombrero de la muerte”, una de las más peligrosas. Suele crecer entre marzo y junio, especialmente en zonas con pinos, robles o castaños, y su ingesta puede provocar graves daños hepáticos e incluso la muerte.

Uno de los principales riesgos es la dificultad para distinguir entre hongos seguros y tóxicos sin conocimientos especializados, por eso, el MSP advierte que no se debe confiar en métodos caseros ni en la simple observación.

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Los síntomas de intoxicación pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o alteraciones neurológicas. Ante cualquiera de estas señales tras el consumo, se debe consultar de inmediato a un centro de salud.

Las autoridades recomiendan informarse antes de recolectar, no consumir especies que no se identifiquen con certeza, evitar mezclar hongos y comprarlos únicamente en comercios habilitados. además, recuerdan que cocinar o secar los hongos tóxicos no elimina sus efectos.

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