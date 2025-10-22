MSP advierte que el Ozempic está autorizado "exclusivamente" para la diabetes y no para bajar de peso

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) publicó un comunicado a la población en el que advierte que en Uruguay, el medicamento Ozempic (promocionado muchas veces como una droga que ayuda a bajar de peso) “está autorizado exclusivamente para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 que no logran un control adecuado con dieta y ejercicio”.

El MSP advierte además que “si bien se ha informado que Ozempic puede producir pérdida de peso, esa no es su indicación principal”, y agrega: “En otros países existen presentaciones de semaglutida aprobadas para el tratamiento de la obesidad o el sobrepeso, pero con dosificaciones diferentes a las disponibles en Uruguay”.

Prescripción médica

“Ozempic es un medicamento destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2 en personas adultas, que actúa regulando los niveles de glucosa en sangre. Su principio activo, semaglutida, pertenece al grupo de fármacos conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que imitan la acción de una hormona natural liberada en el intestino después de comer”, informa el MSP, y detalla que “puede utilizarse solo cuando existe intolerancia o contraindicación con metformina, o en combinación con otros fármacos para el manejo de la diabetes”.

“La presentación comercial es una pluma precargada para inyección subcutánea, y su venta se realiza únicamente bajo receta profesional, por lo que debe ser prescrito por un médico/a y adquirido en farmacias habilitadas. Debe conservarse refrigerado entre 2 y 8 °C, protegido de la luz y sin congelar”, agrega.

Efectos adversos

“El MSP recuerda que, como todo medicamento, semaglutida puede provocar efectos adversos, entre ellos náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, disminución del apetito, fatiga o hipoglucemia (cuando se usa junto a insulina o sulfonilureas). También se han reportado efectos adversos graves (de menor frecuencia que los mencionados) y se han emitido alertas internacionales de seguridad”, indica el comunicado.

“Por este motivo, el Ministerio exhorta a los equipos de salud a prescribir y monitorizar el uso de este fármaco de manera responsable, ajustándose a su indicación aprobada y vigilando la efectividad y seguridad del tratamiento. Asimismo, recomienda a la población no utilizar el medicamento sin indicación médica”.

En farmacias de Montevideo, Ozempic se ofrece a un precio que ronda lo 14.000 pesos.