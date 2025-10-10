RECIBÍ EL NEWSLETTER
MSP PRESENTÓ ENCUESTA SOBRE SALUD MENTAL

El 13% de la población dice tener algún problema de salud mental, y 24% siente mucha soledad

El MSP presentó una encuesta sobre percepción de la población acerca de problemas de salud mental. El 24% se ubica en el máximo del índice de soledad.

JOVEN-SALUD-MENTAL-SUICIDIO
MSP-Salud-Mental-1
salud-mental-2
depresiómn

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este viernes una encuesta sobre la percepción que tiene de población acerca de problemas de salud mental.

Según este estudio (realizado por Cifra en este 2025) “el 13% de los encuestados expresa que tiene algún problema vinculado a la salud mental”.

A su vez, “otro 13% dice que no tiene” un problema de salud mental, “pero que otro miembro de su hogar sí”, agrega el informe oficial del MSP.

operadores penitenciarios civiles haran paro en reclamo de mejores condiciones de trabajo en las carceles
MSP-Salud-Mental-1

Por otro lado, “el 24% de la población se ubica en el máximo del índice de soledad”.

Este nivel de soledad, definido como la persona que siente “mucha soledad”, sube al 35% en los menores de 30 años.

Además, entre quienes dicen tener problemas de salud mental, y quienes señalan que algún familiar lo tiene, la depresión 34% y la ansiedad 32%, son los síntomas más mencionados.

depresiómn

El informe completo de la encuesta sobre salud mental:

Inorme MSP Salud Mental Encuesta 2025

