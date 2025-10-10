El 13% de la población dice tener algún problema de salud mental, y 24% siente mucha soledad

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) presentó este viernes una encuesta sobre la percepción que tiene de población acerca de problemas de salud mental .

Según este estudio (realizado por Cifra en este 2025) “el 13% de los encuestados expresa que tiene algún problema vinculado a la salud mental”.

A su vez, “otro 13% dice que no tiene” un problema de salud mental, “pero que otro miembro de su hogar sí”, agrega el informe oficial del MSP.

Por otro lado, “el 24% de la población se ubica en el máximo del índice de soledad”.

Este nivel de soledad, definido como la persona que siente “mucha soledad”, sube al 35% en los menores de 30 años.

Además, entre quienes dicen tener problemas de salud mental, y quienes señalan que algún familiar lo tiene, la depresión 34% y la ansiedad 32%, son los síntomas más mencionados.

El informe completo de la encuesta sobre salud mental: