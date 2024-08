MPP presentó a Blanca Rodríguez como segunda en la lista al Senado por Espacio 609

Lucía Topolansky dijo "Blanca lo que tiene es un lugar para poder desarrollar toda la experiencia que acumuló en otra profesión, como docente y como periodista, y en ese vínculo enorme que esas profesiones le dan a la sociedad, y lo hace desde nuestro Frente Amplio, porque tiene que estar en un lugar. Nosotros le ofrecimos un lugar, y ella generosamente nos dijo que sí".

Rodríguez, por su parte, aseguró estar "muy feliz" por su ingreso al Frente Amplio. Habló "del estímulo, el apoyo y la invitación paciente, persistente, convincente, del expresidente Mujica y de Lucía Topolansky. De ambos es la gestión. A ellos se los debe responsabilizar, culpar o lo que fuere porque yo esté aquí".

También habló de la responsabilidad que significa estar en el Frente Amplio y contó que llegó a la política porque está "convencida de que es la mejor herramienta para trabajar, cambiar y modificar la realidad".

"Una política de altura en el diálogo, de altura en el discurso, de altura en la lealtad con las instituciones y con la ciudadanía, es esa la política que creo. Creo en una política que no genera diferencias, que genera unidades. No creo en la política que agrieta y en ese sentido creo que es clave ir al encuentro de quienes no piensan como nosotros, de quienes no opinan como nosotros", enfatizó.

"Llego a la política como independiente. Característica que Pepe y Mujica han jerarquizado especialmente que querían y les interesaba y fue en esa condición que me fueron a buscar. Y yo les agradezco esa apertura que demuestra que el Frente realmente es amplio", remarcó y habló de su condición de madre, feminista e hija de inmigrantes.

Mujica -que se recupera tras el tratamiento contra el cáncer- habló de que buscaron la incorporación de Rodríguez para el Frente Amplio: "Nosotros decidimos ofrecerle a la señora Blanca Rodríguez el segundo puesto en la lista al Senado. Va a entrar por la puerta grande".

"Sabíamos que le estábamos otorgando a los próximos 20, 25 años del Frente Amplio, una figura importante, de esas que pueden hacer época. Y la vida nos enseñó que si tu quieres cosechar, es bueno que aprendas a sembrar, y que en toda siembra, no nacen todos los granos que has puesto, pero no hay cosecha sin siembra", dijo el expresidente.

Rodríguez contó que las conversaciones por su incorporación a la lista "no fueron tantas" y que participaron ella, Mujica y Topolansky, y que estos le garantizaron "la total independencia y libertad" para que opine "lo que quisiera sobre todos los temas".

Sobre su respaldo a Yamandú Orsi y Carolina Cosse como fórmula presidencial del Frente Amplio, remarcó que hablan desde "lugares diferentes, miradas diferentes, sensibilidades diferentes y formaciones diferentes".

"Dos personas que con gran sencillez están recurriendo al diálogo cara a cara, recorriendo todo el país", sostuvo. "A mí Yamandú Orsi me parece que en este momento es el estirpe de hombre que precisamos", dijo tras remarcar la importancia de haber sido intendente de un departamento diverso como Canelones.

"Carolina Cosse, que viene de gobernar Montevideo -que vaya si tiene complejidades-, que viene desde un ámbito que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con los desafíos del trabajo del futuro, que es todo un tema que tenemos que conversar, con los desafíos de la educación para el futuro, con los desafíos ambientalistas que tenemos. El tema ambiente debería estar en el primer lugar de la agenda, miren todo lo que nos está pasando", agregó.

Su siguiente paso como candidata al Senado es recorrer el país, afirmó.

Están presentes el candidato a la Presidencia del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y su compañera de fórmula Carolina Cosse. Además del presidente del partido, Fernando Pereira, entre otros dirigentes políticos.