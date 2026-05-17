Rapiña en una casa de familia en Nuevo París: delincuentes agredieron a una mujer y a su hijo menor

Una rapiña ocurrió en una casa de familia en la madrugada de este domingo en el barrio Nuevo París, en Montevideo. Las víctimas fueron una mujer y sus dos hijos menores; ella y uno de los menores fueron agredidos por los delincuentes, según relató.

La mujer de 38 años dijo a la Policía que estaban en su casa cuando escucharon ruidos en el fondo. Por la puerta de chapa, ingresaron dos delincuentes quienes les exigieron dinero. A ella, según señaló, uno de los hombres la tomó del pelo y la llevó hacia el cuarto. También agredió a uno de sus hijos, de 13 años.

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De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, la Policía fue al lugar alertada de una rapiña en una vivienda. Cuando los efectivos llegaron, se entrevistaron con la víctima e hicieron una recorrida en la zona que permitió ubicar a ambos sospechosos.

Por la ropa que vestían, ambos coincidían con las características de los buscados.

Al ver a los policías, salieron corriendo. Uno de ellos fue detenido en José Prat y Ferreira y Artigas —a dos cuadras del lugar de la vivienda—. Tiene 40 años, sin antecedentes penales y este domingo se encuentra a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, añadieron fuentes cercanas al caso.

En tanto, el segundo sospechoso se escondió en una vivienda de la zona. Sin embargo, es quien tiene el celular y la Policía confirmó que la señal de GPS emitida por el dispositivo coincide con la ubicación de la vivienda donde fue visto por los efectivos.