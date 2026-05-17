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Barrio los solares

Homicidio en Sauce: un hombre fue apuñalado en el abdomen y el agresor está identificado, afirma la Policía

La víctima, de 35 años, fue atacada en el barrio Los Solares en Sauce. La Policía afirmó que el homicida está identificado y que desplegó un operativo para intentar ubicarlo.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Un hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas, al menos una de ellas en el abdomen, en el barrio Los Solares, en Sauce, Canelones.

El ataque ocurrió sobre las 17:30 del sábado. Un vecino trasladó en su camioneta a la víctima hacia el Hospital de Las Piedras (unos 10 minutos en vehículos), donde murió dos horas más tarde, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Según informó la Policía, la víctima tuvo un altercado con quien lo terminó matando.

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"El presunto autor se encuentra plenamente identificado por la Policía y las autoridades judiciales correspondientes. A estas horas, efectivos de la Jefatura de Policía de Canelones despliegan un intenso operativo para lograr su localización y detención", señaló la Jefatura local en un comunicado. De momento, se mantiene prófugo.

El crimen fue sobre la calle Castro, donde trabajó la Policía. La investigación está en manos de la Fiscalía local.

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