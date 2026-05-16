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CRÍMENES DEL DOMINGO

Imputaron a delincuente por doble homicidio en Colinas de Solymar; pareja asesinada no estaba relacionada a disputa narco

Las víctimas tenían 27 y 24 años. Les dispararon desde afuera de su casa, a la que llegaron cuatro atacantes en dos motos. El hombre y la mujer estaban junto a sus dos hijos de 8 meses y 5 años.

La casa de Colinas de Solymar donde ocurrió el doble homicidio. Foto: Subrayado.

La casa de Colinas de Solymar donde ocurrió el doble homicidio. Foto: Subrayado.

Un hombre fue imputado por el doble homicidio en el que una pareja fue asesinada a tiros el domingo de noche en una vivienda de Cerro del Verdún y Cerro del Toro en Colinas de Solymar, Canelones.

Sobre las 21:30 horas de ese día, la Policía recibió un llamado al 911 que alertaba por disparos de arma de fuego en una casa. Cuando los efectivos de la seccional 27 de El Pinar llegaron al lugar encontraron a las víctimas, un hombre de 27 años y una mujer de 24, ya sin vida en su interior. En la casa también estaban los hijos de la pareja de 8 meses y 5 años. Los menores de edad fueron encontrados ilesos.

La Fiscalía de Ciudad de la Costa de 3º turno logró la imputación de un hombre por dos delitos de homicidio muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y especialmente agravados por haberse cometido en presencia de menores de edad, en reiteración con un delito de tentativa de homicidio. Como medida cautelar se dispuso prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.

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El imputado junto a otros tres delincuentes, que buscan ser identificados por la Policía, llegaron en dos motos y dispararon contra dos viviendas. En la vereda frente a la casa Policía Científica encontró varias vainas de calibre 9 milímetros.

"Si bien el presunto motivo del doble homicidio habría sido un encargo por conflictos vinculados al narcotráfico, la pareja ultimada no tenía relación con dicha disputa", indicó la Fiscalía en un comunicado.

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