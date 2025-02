Movilización por Yazaki: para sindicato salida no fue "ordenada" y MTSS busca "mejores condiciones" para trabajadores

“Fue bastante rastrera la movida que hicieron. En otros países no lo hacen. En Alemania no lo hacen, en Japón no lo hacen. Vienen acá y te liquidan de esta manera, porque nada impedía tener una salida ordenada, negociada con los trabajadores. Nosotros no tenemos la posibilidad -porque no somos gobierno ni empresarios- de mantener algo que no se quiere abierto, ahora sí podíamos haber tenido un diálogo mucho más fructífero, ver alternativas”, dijo el presidente del sindicato Danilo Dárdano.