Movilización en Soriano para apoyar a Besozzi: "Lo único que he hecho es gestionar", dijo el exintendente

Blancos de Soriano marchan en caravana para manifestar su apoyo al ex intendente Guillermo Besozzi , quien fue imputado por varios delitos vinculados a corrupción pública.

"Ahí estaban todos esos compañeros que saben que lo único que he hecho es gestionar. Podré equivocarme en una gestión, en cosas de esas, pero soy incapaz de tocar nada, de cambiar nada ni nunca le pregunté a nadie de qué color era uno u otro cuando hacía una gestión", dijo.

Además, aseguró que nunca lo citaron. "Hace tres años que investigan cosas, nunca me citaron. Me vinieron a buscar con cuatro policías. Eso sí. Pero nunca me llevaron a preguntarme algo. Ahora les están preguntando a muchos, a ver si es cierto cuál o tal cosa", sostuvo.

Martín Navarro, uno de los promotores de la movilización, dijo que se realizará “más allá de banderías políticas”.

“Una manifestación de apoyo a Besozzi persona, al vecino que durante tanto tiempo estuvo dando una mano y aportando, más allá de la política, por su compañerismo y su forma de ser en beneficio de mucha gente”, dijo Navarro.

“Más allá de banderías queríamos que tuviéramos la posibilidad, los vecinos del departamento, y todos aquellos que se quieran sumar, de ir a estrecharle un abrazo a Guillermo”, agregó.

La movilización tiene como consigna “todos somos Besozzi”.

El exintendente y candidato a la reelección en las elecciones departamentales de mayo fue imputado por siete delitos de corrupción durante su administración en Soriano.

La fiscal Stella Alciaturi lo acusa de peculado, cohecho simple y calificado, tráfico de influencias y omisión de la obligación de denunciar un delito cometido por funcionario público.

El caso refiere al robo y venta de materiales de la Intendencia de Soriano, una investigación que comenzó años atrás y que en el 2024 tuvo a una veintena de imputados, entre ellos varios funcionarios de la Intendencia y algunos, dirigentes del sindicato municipal.

Junto a Besozzi fueron detenidos e imputados seis directores de la Intendencia de Soriano.

El Partido Nacional respaldó al exintendente, decidió mantener su candidatura a la reelección y acusa a la fiscal Alciaturi de intencionalidad política. Diferentes dirigentes blancos dijeron que la fiscal es frenteamplista, “antiblanca”, y recordaron posteos en redes sociales del año 2019 con el hashtag “blancos pillos”.

caravana besozzi