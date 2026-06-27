Movilización en reclamo de justicia por Avril, víctima de femicidio en Ciudad del Plata

Este sábado se realizó una movilización para pedir justicia por Avril, víctima de femicidio en Ciudad del Plata; la joven de 19 años asesinada a puñaladas en plena calle por un joven de 21 años, ex compañero de liceo de ella.

En la audiencia de formalización se conoció que usó la inteligencia artificial en su celular para consultar si había cadena perpetua en Uruguay por homicidio y en qué partes del cuerpo apuñalar a una persona para que su muerte ocurra más rápido.

La investigación es por un delito de homicidio muy especialmente agravado en modalidad de femicidio y fue internado en el centro de salud mental por 180 días.

En la movilización, Lorena, hermana de Avril leyó una carta donde recordó cómo era ella " Hay cosas que uno da por sentadas, los abrazos, las peleas, las noches maratoneando series en el living, las conversaciones parecen no tener fin. Uno piensa que siempre va a estar ahí para seguir teniéndolas y a veces de la manera más brutal e injusta la vida te demuestra que no. Mi hermana Avril tenía 19 años, pero además de eso me gustaría contarles cómo era ella de verdad, quiero que puedan conocer un pedacito de ella a través de mí. No quiero que cada vez que sea nombrada sea recordada solo por lo que le hicieron; quiero que también sea recordado por la persona excepcional que era. Avril nació un 14 de febrero, el día de los enamorados, acuariana, jamás pasaba desapercibida, porque era genuinamente especial. Inteligente, muy inteligente amaba los libros desde los seis años. Decía que los cuentos de princesas la aburrían".