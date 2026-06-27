Tres personas fallecieron tras el vuelco de una camioneta en Soriano

En la madrugada del sábado una camioneta despistó y volcó en la Ruta 55, próximo al kilómetro 33; en el siniestro fallecieron tres personas.

Efectivos policiales que llegaron al lugar se encontraron a dos hombres mayores de edad tendidos sobre la banquina, sin aparentes signos vitales. Luego, tras realizar un rastrillaje en la zona, localizaron a un tercer ocupante a más de 50 metros del vehículo, quien presentaba lesiones de gravedad y fue asistido por personal médico para su posterior traslado a un centro asistencial.

De acuerdo con los testimonios recabados en la escena, un conductor que circulaba por Ruta 55 en dirección a Pueblo Castillo observó marcas de frenado sobre el pavimento y una luz proveniente del campo, por lo que detuvo la marcha para verificar lo ocurrido. A su vez, otro conductor que transitaba por Ruta 55 en dirección a Ruta 2 también detuvo su vehículo al advertir la situación y dio aviso inmediato al servicio de emergencia policial 911.

Próximo a la hora 04:38, personal médico de una unidad de emergencia arribó al lugar y constató el fallecimiento de los dos ocupantes que permanecían sobre la banquina. En tanto, el tercer ocupante fue estabilizado y derivado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Posteriormente, las víctimas fatales fueron identificadas como M.L.M., de 19 años, y L.P.R., de 25 años, ambos ocupantes de la camioneta siniestrada. El tercer ocupante, cuya identidad no había podido ser establecida al momento de las actuaciones por no portar documentación, falleció posteriormente en un centro asistencial.

En el lugar trabajó personal policial, Dirección Nacional de Bomberos, Policía Científica, Dirección Nacional de Policía Caminera y servicios de emergencia. Fiscalía Letrada de Mercedes de 1.º Turno dispuso la preservación de la escena, la realización de autopsias, el relevamiento de testigos y las demás pericias correspondientes, a efectos de determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.