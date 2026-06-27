Presidente Orsi publicó mensaje por los 53 años del golpe de Estado y recordó dichos de Zelmar Michelini

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente de la república, Yamandú Orsi, compartió un mensaje en sus redes sociales este 27 de junio, fecha en que se conmemoran 53 años del golpe de estado en Uruguay.

"Yo no tengo enemigos: adversarios políticos sí, montones; y debates políticos duros, también. Pero siempre en un ambiente de respeto: ese es el libre juego de la democracia."

El presidente de la república agregó:“estas palabras de Zelmar nos muestran la esencia y la condición necesaria para una vida en paz, con justicia y libertad. A 53 años de aquel oscuro momento entendemos el nunca más como el compromiso de contribuir con cada acción y con cada palabra, a la construcción de un clima de tolerancia y respeto”.

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Estas palabras de Zelmar nos muestran la esencia y la condición necesaria para una vida en paz, con… pic.twitter.com/jQh9ahM7sJ — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 27, 2026

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