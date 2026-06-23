Imputaron por femicidio y violencia doméstica al hombre que mató a su pareja y ocultó su cuerpo

La Justicia imputó por femicidio y violencia doméstica al hombre que asesinó a su pareja, una mujer de 44 años, y ocultó su cuerpo en el fondo de la casa que compartían en la zona de Tres Ombúes.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el domingo con múltiples heridas de arma blanca y contusiones. La familia de la mujer había radicado el jueves una denuncia por su desaparición, ya que desde el lunes pasado no tenían información sobre su paradero.

El viernes, una amiga de la mujer llamó al hombre para preguntarle por ella y él le dijo que no sabía dónde había ido, que estaba todo bien y que no habían discutido. Vecinos aseguraron que la pareja había peleado y ella le pidió que se fuera, pero él no lo hizo.

La pareja convivía desde hacía cuatro años y no registraba denuncias previas de violencia doméstica. El hombre, que tenía antecedentes por homicidio y hurto, quedó detenido como principal sospechoso del crimen y este martes fue imputado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio y reiterados delitos de violencia doméstica agravados. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días, hasta el 19 de diciembre de 2026.

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