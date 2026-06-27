Jugadores de Uruguay vuelven en vuelos privados; Auf asegura que no estaba confirmado chárter

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder con España por 1-0 y el retorno de los jugadores fue tema de conversación en las últimas horas, ya que se afirmaba que la Asociación Uruguaya de Fútbol había cancelado el chárter para su retorno.

Explica que el viaje de ida sí requirió un chárter exclusivo por el tamaño de la delegación, que incluía a más de 150 personas y 5 mil kilos de equipaje y utilería.

Pero con respecto al retorno explica que desde el inicio no se contempló "el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo chárter debido a no conocer desde donde comenzaría el retorno. Al finalizar la competencia, un alto porcentaje de la delegación viaja directamente a sus países de residencia en el exterior para reintegrarse a sus respectivos clubes. Por este motivo, al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana 28/6 en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos".