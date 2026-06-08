Movilización de camioneros y productores en varias rutas nacionales "contra la suba de combustibles" y la guía de carga

Decenas de camioneros y productores rurales se movilizaron este lunes de mañana en varias rutas nacionales “contra la suba de combustibles”, según expresan en carteles y afiches repartidos en cruces importantes de carreteras, tanto en la zona metropolitana como en varios puntos del interior.

Los transportistas, en particular, se manifiestan también en contra de la llamada guía de carga, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Sostienen que implica un costo extra y rechazan su aplicación.

“Con motivo de la manifestación de transportistas del día de la fecha, se ha generado a nivel nacional en las principales intersecciones de rutas desde primeras horas de la mañana una congregación pacífica de camiones, maquinaria agrícola y vehículos livianos, los que en su mayoría enlentecen la circulación a efectos de entrega de folletería”, informa Policía Caminera este mediodía, y agrega que “no se registran al momento cortes totales”.

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La ministra de Transporte Lucía Etcheverry fue consultada en rueda de prensa sobre esta movilización, y en particular acerca de la guía de carga que cuestionan los transportistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2064013373830778924?s=20&partner=&hide_thread=false Ministra de Transporte Lucía Etcheverry habla sobre la movilización de camioneros, transportistas y productores por aumento de combustibles y la guía de carga.

Informa @BEAMARE1 https://t.co/nKmbdcHaNl pic.twitter.com/dSvSUqhjwe — Subrayado (@Subrayado) June 8, 2026

Puerto de Montevideo

En particular, sobre las demoras en el acceso al puerto de Montevideo, Caminera señala que “se está produciendo una congestión de tránsito importante por el desplazamiento de una importante caravana de camiones originada desde rutas 5 y 11 y 102 hacia el puerto de Montevideo donde se realizará una proclama”.

“Al momento este desplazamiento se encuentra arribando al acceso norte del puerto, lo que ocasiona dificultades debiéndose de realizar el desvío de tránsito liviano de ingreso a Montevideo por Bulevar Artigas a efectos de descongestionar”, detalla el informe de Caminera.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva publicó imágenes de la movilización y expresó apoyo a los productores:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2063993683125346608?s=20&partner=&hide_thread=false La rebelión del trabajador se está sintiendo en todo el país.

Es inviable producir con estos costos y con los pésimos ejemplos que vienen del gobierno .

Todo nuestro apoyo pic.twitter.com/4UtXt21M1d — Sebastian Da Silva (@camboue) June 8, 2026