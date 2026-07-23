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EN NOVIEMBRE

Intendente Carlos Enciso estima que la visita del papa a Florida demandará un gasto de "algunos cientos de miles de dólares"

El intendente de Florida Carlos Enciso aseguró que la cifra “puede ser importante pero manejable”, y destacó todo lo que dejará para el departamento la visita del papa.

Papa León XIV visitará Florida en noviembre. Foto: AFP

Papa León XIV visitará Florida en noviembre. Foto: AFP

El intendente de Florida Carlos Enciso dijo que la visita del papa León XIV en noviembre le demandará una inversión y gastos de “algunos cientos de miles de dólares”, y aseguró que si bien es una cifra “importante”, es también “manejable”.

“Hicimos un centro de costo, estamos poniendo allí todo lo que implica algunas de las inversiones. Todavía no lo tengo, es un número que puede ser importante pero manejable, algunos cientos de miles de dólares”, dijo Enciso este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10, y agregó: “La alcancía es chica pero siempre hay que rascar la lata, ¿no?”

Destacó además los beneficios que dejará para el departamento y la capital, por la visita de miles de personas y la imagen que recorrerá el mundo del papa en esta ciudad del interior.

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En este sentido dijo que están trabajando no solo en la organización, si no en obras viales y urbanísticas “porque la ciudad tiene que estar linda para que se vea también cómo se acoge a una persona de este tipo”.

Por eso trabajan incluso con paisajistas, y en acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mejorar los accesos a Florida, comentó el jefe comunal.

“Tenemos que mejorar y remozar algunos ingresos a Florida, intervenciones en la plaza donde está la Catedral, etcétera”, agregó.

“Con la Iglesia estamos viendo el apoyo porque la parte logística de la misa es de ellos, el tema del estrado, hay una parte de costos compartida con la Conferencia Episcopal”, finalizó.

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