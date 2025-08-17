Un móvil policial que circulaba por la ruta Interbalnearia, despistó y volcó pasada la medianoche de este domingo, a la altura del kilómetro 43, en Villa Argentina, informó la Policía Caminera.
Móvil policial despistó y volcó en la ruta Interbalnearia: dos policías resultaron con lesiones y fueron trasladados
El siniestro ocurrió en la zona del balneario Villa Argentina, a la altura del kilómetro 43. Según información de Policía Caminera, ambos perdieron el conocimiento pero lo recuperaron.
Tras volcar, el vehículo quedó entre la ruta y la banquina. Dentro, iban dos policías que resultaron lesionados.
El conductor es un efectivo de 35 años y su acompañante un joven de 26, a los que diagnosticaron politraumatismo “con pérdida del conocimiento recuperada”. El mayor fue trasladado al Hospital Policial y el joven a Pando.
