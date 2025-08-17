RECIBÍ EL NEWSLETTER

Mujer sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo y fue trasladada por un avión de la Fuerza Aérea: está en el Cenaque

Las quemaduras fueron por un incendio en su casa, que se dio por chispas de una estufa que alcanzaron un colchón donde estaba la víctima, según información primaria.

traslado-mujer-quemada

Una mujer debió ser trasladada por un avión de la Fuerza Aérea tras sufrir graves quemaduras en un incendio en Melo. Fue derivada al Cenaque.

El incendio ocurrió a las 18:00 horas del sábado, en la zona este de Melo. Fue trasladada por un particular al Hospital local. El traslado hacia Montevideo se dio en la noche.

La víctima sufrió lesiones de segundo y tercer grado en el 25% de su cuerpo y se encuentra en estado de salud grave, en el CTI de ese centro asistencial, como consecuencia de un incendio originado en su cas en la zona este de Melo.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.
