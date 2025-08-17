RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENADO

Blancos llaman a Lubetkin al Parlamento por suspensión de convenio entre ANII y Universidad de Jerusalén

“Cómo vamos a suspender lo científico por una cuestión ideológica del gobierno", señaló el senador blanco Sergio Botana.

El Partido Nacional pidió la comparecencia al parlamento del canciller Mario Lubetkin por la suspensión del convenio de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI) y la universidad de Jerusalén, a raíz del conflicto de Gaza.

Sergio Botana, senador blanco, dijo que el presidente de la agrupación parlamentaria de su partido, Javier García, pedirá que sea convocado “por este disparate”.

“Cómo vamos a suspender lo científico por una cuestión ideológica del gobierno. La relación del país no es la relación del gobierno ni es la del comité de base del Frente Amplio. Cómo vamos a interrumpir un proceso de desarrollo científico, justo en el campo en el que en el mundo se hermana, nosotros vamos a suspender la actividad por una cuestión de corte ideológico”, sostuvo Botana y destacó la colaboración de Israel con Uruguay durante la pandemia.

