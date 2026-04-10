Decenas de motos fueron filmadas en la madrugada de este viernes en una estación de servicio en la rambla de Punta Carretas y la Jefatura de Policía de Montevideo anunció controles.
Motos filmadas en Punta Carretas: Policía dice que monitoreará la situación y hará operativos
La Jefatura de Policía de Montevideo recordó a la población que ante “cualquier situación irregular” puede denunciar al 911.
“La Policía tomó conocimiento de dicha situación en las últimas horas. Al momento no se han recibido denuncias formales vinculadas a este hecho; no obstante, se dispuso el monitoreo de la situación y la coordinación de acciones con la Intendencia de Montevideo y la Prefectura Naval”, señala.
Agrega que hará operativos en calle en la zona “con el objetivo de mantener el orden público y prevenir eventuales situaciones que puedan afectar la convivencia ciudadana”.
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“Se exhorta a la población a respetar la normativa vigente en materia de tránsito y convivencia, recordando que cualquier situación irregular puede ser denunciada a través del servicio de emergencias 911”, cierra.
Motos por Montevideo
Subrayado informó este viernes que decenas de motos circulan desde hace varios días por Montevideo, principalmente por la avenida Bulevar Artigas, según testimonios de vecinos y filmaciones.
En la madrugada de este viernes, sobre la 1:48, las motos fueron filmadas en la estación de servicio ubicada en la Rambla casi Bulevar Artigas. Desde la estación dijeron a Subrayado que han hecho reclamos a la Policía y a la división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo.
Vecinos de Bulevar Artigas señalan que escuchan a diario la rodada de motos, principalmente en la madrugada.
Autoridades del Ministerio del Interior están al tanto de la situación e investigan el episodio de este viernes.
Un usuario publicó la semana pasada la circulación de estas motos por Bulevar Artigas y Avenida Italia, pasada la medianoche, infringiendo normas de tránsito.
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