Motos filmadas en Punta Carretas: Policía dice que monitoreará la situación y hará operativos

Decenas de motos fueron filmadas en la madrugada de este viernes en una estación de servicio en la rambla de Punta Carretas y la Jefatura de Policía de Montevideo anunció controles.

“La Policía tomó conocimiento de dicha situación en las últimas horas. Al momento no se han recibido denuncias formales vinculadas a este hecho; no obstante, se dispuso el monitoreo de la situación y la coordinación de acciones con la Intendencia de Montevideo y la Prefectura Naval”, señala.

Agrega que hará operativos en calle en la zona “con el objetivo de mantener el orden público y prevenir eventuales situaciones que puedan afectar la convivencia ciudadana”.

Seguí leyendo Defensa de la menor apeló el sobreseimiento del militar que argumentó "sexomnia" en causa por abuso sexual a su hija

“Se exhorta a la población a respetar la normativa vigente en materia de tránsito y convivencia, recordando que cualquier situación irregular puede ser denunciada a través del servicio de emergencias 911”, cierra.

Motos por Montevideo

VIDEO ESTACION MOTOS Videos cedidos a Subrayado.

Subrayado informó este viernes que decenas de motos circulan desde hace varios días por Montevideo, principalmente por la avenida Bulevar Artigas, según testimonios de vecinos y filmaciones.

En la madrugada de este viernes, sobre la 1:48, las motos fueron filmadas en la estación de servicio ubicada en la Rambla casi Bulevar Artigas. Desde la estación dijeron a Subrayado que han hecho reclamos a la Policía y a la división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo.

Vecinos de Bulevar Artigas señalan que escuchan a diario la rodada de motos, principalmente en la madrugada.

Autoridades del Ministerio del Interior están al tanto de la situación e investigan el episodio de este viernes.

Un usuario publicó la semana pasada la circulación de estas motos por Bulevar Artigas y Avenida Italia, pasada la medianoche, infringiendo normas de tránsito.