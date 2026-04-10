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Comunicado de jefatura

Motos filmadas en Punta Carretas: Policía dice que monitoreará la situación y hará operativos

La Jefatura de Policía de Montevideo recordó a la población que ante “cualquier situación irregular” puede denunciar al 911.

Policía pide a población que denuncie si observa irregularidades.

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Decenas de motos fueron filmadas en la madrugada de este viernes en una estación de servicio en la rambla de Punta Carretas y la Jefatura de Policía de Montevideo anunció controles.

“La Policía tomó conocimiento de dicha situación en las últimas horas. Al momento no se han recibido denuncias formales vinculadas a este hecho; no obstante, se dispuso el monitoreo de la situación y la coordinación de acciones con la Intendencia de Montevideo y la Prefectura Naval”, señala.

Agrega que hará operativos en calle en la zona “con el objetivo de mantener el orden público y prevenir eventuales situaciones que puedan afectar la convivencia ciudadana”.

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“Se exhorta a la población a respetar la normativa vigente en materia de tránsito y convivencia, recordando que cualquier situación irregular puede ser denunciada a través del servicio de emergencias 911”, cierra.

Motos por Montevideo

VIDEO ESTACION MOTOS

Videos cedidos a Subrayado.

Subrayado informó este viernes que decenas de motos circulan desde hace varios días por Montevideo, principalmente por la avenida Bulevar Artigas, según testimonios de vecinos y filmaciones.

En la madrugada de este viernes, sobre la 1:48, las motos fueron filmadas en la estación de servicio ubicada en la Rambla casi Bulevar Artigas. Desde la estación dijeron a Subrayado que han hecho reclamos a la Policía y a la división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo.

Vecinos de Bulevar Artigas señalan que escuchan a diario la rodada de motos, principalmente en la madrugada.

Autoridades del Ministerio del Interior están al tanto de la situación e investigan el episodio de este viernes.

Un usuario publicó la semana pasada la circulación de estas motos por Bulevar Artigas y Avenida Italia, pasada la medianoche, infringiendo normas de tránsito.

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@bboy.king.pm 00:20 en tres cruces. Estamos mal ♂️ cruzan en roja, caños de escape libre, sin chapa ni casco, circulan por las veredas. No es solo hoy. Se repite todas las noches. #montevideo #transito #imm #uruguay #trescruces ♬ sonido original - Mi vista MVD ✨

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