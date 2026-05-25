Niño bajo amparo de INAU tras ser encontrado en la calle "está en buenas condiciones", afirma jerarca; habrá audiencia el martes

El niño de 5 años que en la madrugada del domingo fue encontrado deambulando solo en la calle se encuentra bajo amparo de INAU hasta que la investigación termine . “Está en buenas condiciones, no presenta ningún tipo de lesiones. Es un niño comunicativo y sano”, señaló el director de INAU en Rivera, Marcio Pintos.

El jerarca afirmó que el menor “se ha incorporado muy bien a la dinámica de la institución”. “Si bien siempre hablamos de que la institucionalización no es la mejor opción, mientras se investiga, es necesario que el niño se mantenga (bajo amparo)”, agregó.

El equipo técnico está evaluando la situación; trabaja con el niño y con sus familiares referentes. Están elaborando un informe para la audiencia que se celebrará este martes para definir el futuro del caso, adelantó Pintos. El objetivo es determinar “cuáles son los mejores pasos para continuar con la protección del niño”, agregó.

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Pintos informó que la madre está presente y pidió tener vínculo con el hijo. El menor está “integrado a una escuela” y ahora “es necesario que esté en amparo, que el equipo pueda hacer un acercamiento”.

El hallazgo

RIVERA NIÑO EN LA CALLE TESTIMONIO

Sobre las 4:40 del domingo, un hombre se presentó en la Brigada Departamental de Seguridad Rural, junto al niño, a quien había encontrado caminando solo por barrio La Pedrera, mojado, asustado y con dos celulares y una mochila.

El menor fue trasladado al hospital local donde no se le constataron lesiones visibles y luego fue derivado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I.

El vecino dijo ante la prensa que el niño estaba “llorando, con dos teléfonos (celulares) en la mano, una mochilita y todo mojado”.

Agregó: “Calculamos que los padres lo habían regañado por algo, pero al llegar hasta la esquina, que vimos que no venía nadie, ahí di marcha atrás en la camioneta y paramos, nos bajamos, le preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada".

El hombre lo subió en la camioneta y lo llevó ante la Policía.

De momento, según la información que tiene la Policía, el menor estaba en una habitación de su casa y la madre en otra. La mujer advirtió horas más tarde que el niño ya no estaba en su hogar.