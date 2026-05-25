"El gobierno dio la cara", aseguró Civila ante críticas de la oposición tras muerte en situación de calle

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se refirió este lunes a la respuesta dada por el Mides en el caso del hombre de 42 años que murió el viernes de noche en Virrey Elío y Vicenza en Flor de Maroñas mientras dormía en la calle.

"Es una persona que no tenía contacto con el sistema de protección social desde el año 2021. Había estado vinculado entre el 2020 y el 2021 de forma esporádica, después durante varios años, del 2021 para acá, no tuvo contacto con ninguna red de protección social del país", detalló.

"Este caso, como todos los casos, como todas las situaciones, son personas con nombres y apellidos, con vidas, con trayectorias difíciles, personas que en este caso fallecen, también tenemos muchas personas que no fallecen en calle, pero viven en calle durante mucho tiempo y esa realidad, es una realidad que a nosotros nos moviliza a seguir redoblando los esfuerzos en todos los planos, como lo estamos haciendo", enfatizó.

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Civila fue consultado por las críticas de la oposición, en particular, del senador del Partido Nacional, Javier García, que reclamó la ausencia del ministro de Desarrollo Social en la rueda de prensa en la que el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, dio detalles de la muerte del hombre en situación de calle en Flor de Maroñas.

"El gobierno dio la cara a través del organismo que rige la alerta roja, que es el Sinae", aseguró. "El Estado uruguayo, el gobierno nacional, tomó la decisión de que el tema situación de calle deje de ser un tema solamente del Mides y pase a ser un tema de todo el Estado, encabezado en la atención a la emergencia por la Presidencia de la República", enfatizó.

Recordó que el Plan 365 es la estrategia integral del gobierno para el abordaje de las personas en situación de calle en todo el país. Además, destacó que de las 3.500 personas atendidas en el marco de la alerta roja por frío extremo, más de 3.000 son asistidas en refugios del Mides.

"Hay una responsabilidad de todo el Estado de no poder encontrar hasta el último uruguayo que está en una situación así y evacuar, en este caso, como lo establece la alerta roja, con una evacuación obligatoria", indicó.

Civila destacó el incremento en los recursos destinados a la captación que pasaron de tener dos camionetas para Montevideo a más de cien personas, y de 5.000 a casi 9.000 lugares en los refugios en un año de gestión.

"Acá estoy dando la cara, como lo hice cada vez", remarcó. Civila sostuvo que poco más del 10% del presupuesto del Mides está destinado a la atención de las personas que viven en la calle.

El ministro afirmó que "el director ejecutivo del Sinae (Leandro Palomeque) es un cargo de confianza política del gobierno y salió a dar la cara por el gobierno nacional, con el respaldo de todo el equipo de gobierno, inclusive el del ministro de Desarrollo Social, porque está hoy asumiendo un rol fundamental de coordinación y de liderazgo de todo el sistema", enfatizó.

"La gente no quiere ver políticos lamentando fallecimientos ni diciendo: 'la culpa es uno, la culpa es de otro', la gente lo que quiere ver es que resolvamos este problema y para eso tenemos que trabajar todos", remarcó.