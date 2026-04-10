Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM

Decenas de motos circulan desde hace varios días por Montevideo, principalmente por la avenida Bulevar Artigas en Montevideo , según testimonios de vecinos y filmaciones a las que accedió Subrayado.

En la madrugada de este viernes, sobre la 1:48, las motos fueron filmadas en la estación de servicio ubicada en la Rambla casi Bulevar Artigas. Desde la estación dijeron a Subrayado que han hecho reclamos a la Policía y a la división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo.

Vecinos de Bulevar Artigas señalan que escuchan a diario la rodada de motos, principalmente en la madrugada.

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Autoridades del Ministerio del Interior están al tanto de la situación e investigan el episodio de este viernes.

Un usuario publicó la semana pasada la circulación de estas motos por Bulevar Artigas y Avenida Italia, pasada la medianoche, infringiendo normas de tránsito.