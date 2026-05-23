Edil nacionalista asegura que IMM extenderá el tarifado a Pocitos, Punta Carretas y Carrasco; FA dice que está a estudio

El edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, aseguró que la Intendencia de Montevideo extenderá el estacionamiento tarifado a Pocitos, Punta Carretas y Carrasco tras una comparecencia del director de Movilidad, Germán Benítez, a la Junta Departamental, pero el oficialismo lo desmiente.

"Lamentablemente, le vamos a tener que decir al montevideano que va a tener que pagar un nuevo impuesto", afirmó el nacionalista. "Se nos comunicó que estaban estudiando la posibilidad y que estaban viendo que zonas 'más calientes' (esas fueron las palabras del director) para poner este estacionamiento tarifado", indicó.

Rodríguez le consultó a Benítez sobre la construcción de estacionamientos subterráneos, a lo que se le contestó que estaba dentro del menú de posibilidades, pero que la intendencia no estaba incentivando a privados para que inviertan, según el nacionalista. El edil comparó esa propuesta con la idea de construir un túnel por 18 de Julio y acusó al gobierno de falta de voluntad política para mejorar la movilidad.

"El estacionamiento tarifado qué es lo que busca, justamente que haya rotación de vehículos y que no se queden horas y horas estacionados. ¿Esto cambió en el Centro, Cordón y Ciudad Vieja? No", aseguró.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental, el edil frenteamplista Gonzalo Zuvela, remarcó que la Intendencia de Montevideo no ha definido el estacionamiento tarifado en esos barrios y que está a estudio junto a otras posibilidades.

"Está a estudio, dentro de dos meses, dos meses y medio va a haber una respuesta", afirmó el edil del oficialismo. Aseguró que el tema está a estudio de la comuna junto con las autoridades de los municipios correspondientes, CH y E, con las alcaldesas nacionalistas Matilde Antia y Mercedes Ruiz y los respectivos concejos municipales.

"Todas las opciones están arriba de la mesa", indicó Zuvela y apuntó al edil Rodríguez para indicar que sus afirmaciones son falsas. "Lo que dijo el director (Germán Benítez) es que se está estudiando", enfatizó. Sostuvo que el tarifado es una opción, pero que otras pueden ser el flechamiento de calles o mayor cantidad de zonas amarillas para carga y descarga de comercios.