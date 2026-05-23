RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTACIONAMIENTO EN MONTEVIDEO

Edil nacionalista asegura que IMM extenderá el tarifado a Pocitos, Punta Carretas y Carrasco; FA dice que está a estudio

"Lamentablemente, le vamos a tener que decir al montevideano que va a tener que pagar un nuevo impuesto", afirmó Diego Rodríguez. En tanto, Gonzalo Zuvela indicó que esas afirmaciones son falsas y que "todas las opciones están arriba de la mesa".

calle-transito-avenida-brasil-pocitos

El edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, aseguró que la Intendencia de Montevideo extenderá el estacionamiento tarifado a Pocitos, Punta Carretas y Carrasco tras una comparecencia del director de Movilidad, Germán Benítez, a la Junta Departamental, pero el oficialismo lo desmiente.

"Lamentablemente, le vamos a tener que decir al montevideano que va a tener que pagar un nuevo impuesto", afirmó el nacionalista. "Se nos comunicó que estaban estudiando la posibilidad y que estaban viendo que zonas 'más calientes' (esas fueron las palabras del director) para poner este estacionamiento tarifado", indicó.

Rodríguez le consultó a Benítez sobre la construcción de estacionamientos subterráneos, a lo que se le contestó que estaba dentro del menú de posibilidades, pero que la intendencia no estaba incentivando a privados para que inviertan, según el nacionalista. El edil comparó esa propuesta con la idea de construir un túnel por 18 de Julio y acusó al gobierno de falta de voluntad política para mejorar la movilidad.

estacion central de afe: autoridades recorrieron el predio y avanzan hacia la etapa de recepcion de propuestas
Seguí leyendo

Estación Central de AFE: autoridades recorrieron el predio y avanzan hacia la etapa de recepción de propuestas

"El estacionamiento tarifado qué es lo que busca, justamente que haya rotación de vehículos y que no se queden horas y horas estacionados. ¿Esto cambió en el Centro, Cordón y Ciudad Vieja? No", aseguró.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental, el edil frenteamplista Gonzalo Zuvela, remarcó que la Intendencia de Montevideo no ha definido el estacionamiento tarifado en esos barrios y que está a estudio junto a otras posibilidades.

"Está a estudio, dentro de dos meses, dos meses y medio va a haber una respuesta", afirmó el edil del oficialismo. Aseguró que el tema está a estudio de la comuna junto con las autoridades de los municipios correspondientes, CH y E, con las alcaldesas nacionalistas Matilde Antia y Mercedes Ruiz y los respectivos concejos municipales.

"Todas las opciones están arriba de la mesa", indicó Zuvela y apuntó al edil Rodríguez para indicar que sus afirmaciones son falsas. "Lo que dijo el director (Germán Benítez) es que se está estudiando", enfatizó. Sostuvo que el tarifado es una opción, pero que otras pueden ser el flechamiento de calles o mayor cantidad de zonas amarillas para carga y descarga de comercios.

TARIFADO OFICIALISMO

Temas de la nota

Lo más visto

YouTube Ministerio del Interior
PROVENIENTES DE EUROPA

Desbarataron organización transnacional dedicada a ingresar medicamentos: incautaron más de USD 70.000 en efectivo
DESDE REGLAMENTACIÓN EL 15 DE ABRIL

Eutanasia: realizaron este viernes el primer procedimiento al amparo de la ley de muerte digna
Política

Álvaro Danza y directorio de ASSE presentaron denuncia en Fiscalía contra la administración anterior
RUIDOS MOLESTOS E INSEGURIDAD

Vecinos de Parque Roosevelt realizan movilización en rechazo de instalación de carpa de espectáculos
ESTACIONES DE SERVICIO

Pidieron cargar combustible, intentaron pagar con tarjeta sin saldo y se dieron a la fuga

Te puede interesar

Edil nacionalista asegura que IMM extenderá el tarifado a Pocitos, Punta Carretas y Carrasco; FA dice que está a estudio video
ESTACIONAMIENTO EN MONTEVIDEO

Edil nacionalista asegura que IMM extenderá el tarifado a Pocitos, Punta Carretas y Carrasco; FA dice que está a estudio
Estación Central de AFE: autoridades recorrieron el predio y avanzan hacia la etapa de recepción de propuestas video
TRAS RECUPERAR EL LUGAR

Estación Central de AFE: autoridades recorrieron el predio y avanzan hacia la etapa de recepción de propuestas
Fin de semana con mañanas y noches frías; el lunes se generará una ligera inestabilidad en la costa sureste
EL INFORME DE NUBEL

Fin de semana con mañanas y noches frías; el lunes se generará una ligera inestabilidad en la costa sureste

Dejá tu comentario