Motociclista y acompañante con lesiones graves tras chocar contra columna del alumbrado; uno está en CTI y el otro derivado al Clínicas

Un siniestro de tránsito dejó a dos personas lesionadas graves este domingo de madrugada en ruta 8, a la altura del kilómetro 456.500, en las inmediaciones de Aceguá .

La Policía tomó conocimiento del siniestro y llegó al lugar constatando que una motocicleta marca Yumbo GS, que circulaba con dos ocupantes, había impactado contra una columna del alumbrado público, por causas que aún se intentan establecer.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del birrodado resultaron con heridas de extrema gravedad.

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El conductor, un hombre de 29 años fue hallado inconsciente en el lugar. Tras recibir las primeras asistencias, fue derivado de urgencia y posteriormente trasladado al CTI de la ciudad de Tacuarembó.

Por su parte, su acompañante, un joven de 23 años, también fue hallado en estado de inconsciencia sobre el pavimento. Tras ser estabilizado en el Hospital de Melo, fue trasladado al Hospital de Clínicas.

En el lugar trabajó personal médico de ASSE, funcionarios de la Seccional 5° y Policía Científica, quienes realizaron el relevamiento técnico correspondiente de la escena.