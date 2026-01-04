Un motociclista de 29 años murió en las últimas horas en la localidad de Sauce tras despistar e impactar contra una boca de tormenta.
Motociclista murió tras despistar e impactar contra una boca de tormenta, en Sauce
El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en la intersección de las calles 19 de Junio y calle A, jurisdicción de la Seccional 6 Sauce, en el departamento de Canelones.
Por causas que se tratan de establecer, el conductor que circulaba en dirección norte, perdió el dominio del rodado en una zona con pedregullo suelto. Tras el despiste, el vehículo impactó contra la estructura de una boca de tormenta, quedando tendido en la vía pública.
Una unidad de emergencia móvil de SAME constató el fallecimiento del hombre.
Trabajó en el lugar personal de Policía Científica.
El hecho se encuentra a cargo de la fiscal de Pando, Dra. Saavedra, quien dispuso la pericia de la motocicleta y el examen forense correspondiente.
