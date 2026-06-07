Motociclista está grave tras ser encandilado por un auto, chocar contra una cuneta y salir despedido

Un motociclista se encuentra grave tras ser encandilado por un auto, perder el dominio, chocar contra una cuneta y salir despedido.

Los efectivos de la seccional 4 de Las Piedras recibieron un comunicado del Centro de Comando Unificado que daba cuenta que en ruta 48 esquina Piedra Sola, había ocurrido un siniestro de tránsito.

Una vez en el lugar constataron la presencia de una moto en la cuneta y a su conductor, un hombre de 36 años, tendido en el patio de una vivienda.

La jefatura de Policía de Canelones indicó que el motociclista circulaba por dicha ruta con dirección al oeste, cuando fue encandilado por las luces del auto que circulaba en sentido opuesto. En ese momento realizó una maniobra que le hizo perder el dominio impactando contra la cuneta y saliendo despedido hacia el interior de la casa.

Fue diagnosticado con "politraumatismo grave" y derivado a un centro asistencial del MSP.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. El hecho se encuentra a cargo del fiscal de turno.