Motociclista de 31 años murió tras chocar contra un auto en Camino Bajo de la Petisa y Camino Methol

Un motociclista de 31 años murió este miércoles de mañana tras chocar contra un auto en Camino Bajo de la Petisa y Camino Methol.

El conductor del auto, un hombre de 41 años, contó a la Policía que al llegar al cruce intentó ingresar al polo logístico ubicado en la zona cuando fue impactado en la parte trasera por la moto.

El motociclista resultó politraumatizado grave y fue atendido en el lugar por una emergencia móvil y trasladado al Hospital Maciel, donde falleció minutos después de ingresar.

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La prueba de alcoholemia realizada por personal de Policía de Tránsito al automovilista dio resultado cero.

El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 4º turno.