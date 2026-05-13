Un motociclista de 31 años murió este miércoles de mañana tras chocar contra un auto en Camino Bajo de la Petisa y Camino Methol.
Motociclista de 31 años murió tras chocar contra un auto en Camino Bajo de la Petisa y Camino Methol
El siniestro de tránsito fatal ocurrió en la mañana de este miércoles. El conductor de la moto fue traslado al Hospital Maciel, donde falleció minutos después de ingresar.
El conductor del auto, un hombre de 41 años, contó a la Policía que al llegar al cruce intentó ingresar al polo logístico ubicado en la zona cuando fue impactado en la parte trasera por la moto.
El motociclista resultó politraumatizado grave y fue atendido en el lugar por una emergencia móvil y trasladado al Hospital Maciel, donde falleció minutos después de ingresar.
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La prueba de alcoholemia realizada por personal de Policía de Tránsito al automovilista dio resultado cero.
El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 4º turno.
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