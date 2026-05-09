Hombre en moto murió tras chocar contra una rotonda en ruta 12 en Colonia

Foto: Subrayado, archivo.

Un hombre de 30 años que circulaba en moto murió en la madrugada de este sábado tras perder el dominio del vehículo y chocar contra el cordón de una rotonda. Ocurrió en el kilómetro 3 de la ruta 12, en Colonia.

Tras el impacto, el conductor y su acompañante fueron asistidos por médicos que llegaron en una ambulancia y fueron trasladados a un centro asistencial. Horas después se confirmó la muerte del conductor.

El acompañante, de 25 años, sufrió politraumatismos.

Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del choque. El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Carmelo.

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