RECIBÍ EL NEWSLETTER
Accidente fatal

Hombre en moto murió tras chocar contra una rotonda en ruta 12 en Colonia

En tanto, su acompañante resultó herido. El accidente ocurrió en la madrugada del sábado en el kilómetro 3 de la ruta 12.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un hombre de 30 años que circulaba en moto murió en la madrugada de este sábado tras perder el dominio del vehículo y chocar contra el cordón de una rotonda. Ocurrió en el kilómetro 3 de la ruta 12, en Colonia.

Tras el impacto, el conductor y su acompañante fueron asistidos por médicos que llegaron en una ambulancia y fueron trasladados a un centro asistencial. Horas después se confirmó la muerte del conductor.

El acompañante, de 25 años, sufrió politraumatismos.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La moto de las víctimas quedó en el lugar.
Seguí leyendo

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes

Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del choque. El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Carmelo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
SALUD PÚBLICA

MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
LA HISTORIA DE JUAN

Vivió años en la calle y el invierno pasado recurrió a dispositivos por el frío; ahora brinda servicio en los centros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Sábado con máxima de 4° y sensaciones térmicas de -3° a -5°, anunció Nubel Cisneros
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. Droga incautada en ruta 1 a la altura de Paso de la Arena, Montevideo.
en paso de la arena

Policía incautó 118 kilos de pasta base en un control en ruta 1: dos paraguayos fueron condenados
Foto: Subrayado. Gabriel Oddone, ministro de Economía. video
ministro de economía

Oddone dijo que "en este momento" no haría el proyecto de Cosse: "Mi foco estaría en infancia, adolescencia y seguridad"
Foto: FocoUy. Túnel en Ciudad Vieja para el robo a un banco privado.
la Investigación sigue

Condenaron a una joven por drogas y armas en la investigación del túnel para robar un banco en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario