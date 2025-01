Mortandad de peces en arroyo La Palma en Rocha: confirman que hay salinidad elevada

El embalse que hay en el lugar, fue realizado por OSE en 1996 para extraer agua y así abastecer a quienes habitan La Paloma. La construcción "corta" el arroyo y los peces no pueden huir del agua salada cuando el viento es desde el sur.

En 2018 ocurrió una mortandad de peces, y el motivo fue el mismo.

Los técnicos dicen que ocurre por la salinidad del agua, entre otros elementos que aún están a estudio.

Los productores rurales han sido por estas horas –y al igual que en 2018– víctimas de lo ocurrido: cuando los animales beben agua del arroyo, terminan muriendo, por el mal estado.

Horacio Fernández, productor de la zona, dijo a Subrayado que tuvo que hacer lagos propios a pesar de tener agua corriente en sus campos. "He gastado mucho dinero (...) Me ha matado animales. Empecé a consultar veterinarios y me dijeron que esa agua les enferma el hígado", expresó.

Silveira dijo que los peces muertos son los conocidos como Sabalito (nombre científico: Cyphocharax voga), y también carpas.

Hernán Giménez, guardaparque del Ministerio de Ambiente, dijo que a su vez las represas son necesarias para embalsar y tomar agua dulce para abastecer a la población, en este caso de La Paloma.

Hubo varias denuncias públicas por la mortandad de los peces; vecinos creyeron en primera instancia que fue por químicos utilizados en los campos, pero hoy las autoridades descartan esa hipótesis.