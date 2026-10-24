Montevideo: tres delincuentes detenidos tras dos rapiñas y un hurto en Centro y Pocitos

La Policía de Montevideo detuvo en las últimas horas a tres delincuentes que habían cometido dos rapiñas y un hurto, en tres casos distintos, dos en el Centro de Montevideo y otro en Pocitos.

Policías de la Seccional 3era. detuvieron a un hombre de 48 años, con antecedentes penales, tras cometer una rapiña a un joven de 23 años en Julio Herrera y Obes esquina Mercedes.

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Ocurrió en la madrugada de este sábado, cuando el delincuente amenazó con un cuchillo a la víctima y le robó la mochila.

Alertada la Policía por el joven, comenzó una búsqueda en la zona que permitió localizar al delincuente, que aún llevaba consigo la mochila robada.

El rapiñero fue detenido y está a disposición de la Justicia. Los objetos robados fueron recuperados.

Rapiña en comercio de Pocitos

El viernes de tarde un delincuente entró a robar a un comercio de Tomás Diago y 21 de Setiembre, en la zona de Pocitos.

La víctima, una mujer de 31 años, dijo a la Policía que el hombre entró con un cuchillo, la amenazó y le robó dinero y un teléfono celular. El robo fue valuado en 16.000 pesos, según el informe policial al que accedió Subrayado.

Efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II tomaron el caso y a partir de la ubicación del teléfono que tenía activado el localizador por GPS, lograron ubicar y detener al ladrón, un hombre de 35 años poseedor de antecedentes penales.

Los policías encontraron el celular robado, el dinero, y el delincuentes está a disposición de la Justicia.

Hurto en el Centro

El tercer caso reportado en las últimas horas ocurrió cuando un delincuente de 43 años, también con antecedentes penales, robó objetos de adentro de un auto en Gaboto y Canelones.

En la madrugada de este sábado el Centro de Comando Unificado fue alertado del robo, y tras desplegar a los efectivos en la zona lograron localizar al sospechoso cerca de donde cometió el hurto.

El ladrón llevaba los objetos robados: tres mochilas, ropa y documentos. Fue detenido y está a disposición de la Justicia.