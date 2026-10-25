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Más de 2.400 brasileños están habilitados para votar en Montevideo: así transcurre la jornada electoral

En Uruguay hay mesas de votación en Montevideo, Chuy y Artigas. Los brasileños eligen presidente este domingo en un balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Elecciones en Brasil, votación en Montevideo.

Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Elecciones en Brasil, votación en Montevideo.

Brasil elige presidente este domingo en una segunda vuelta electoral entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, en una disputa pareja que las encuestas sitúan en un empate técnico. En Uruguay, 2.460 brasileños están habilitados para votar en Montevideo, mientras que también hay mesas de votación en Chuy y Artigas, según supo Subrayado.

En Montevideo, los electores pueden sufragar en el Club Brasileño, también identificado como Consulado General, ubicado en la avenida 18 de Julio, esquina Julio Herrera y Obes, en el Centro de la ciudad.

La votación en Uruguay se extiende hasta las 17:00, el mismo horario de cierre previsto para los centros electorales en Brasil.

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En el país vecino, ambos candidatos ya votaron durante la mañana. Allí, más de 158 millones de personas están habilitadas para participar en la elección que definirá quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.

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