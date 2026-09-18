Montevideo City Torque dio vuelta la serie y con gol en los descuentos clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: FocoUy

Montevideo City Torque está entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026 tras dar vuelta la serie ante Cienciano de Perú, el jueves de noche en el estadio Centenario.

El equipo uruguayo había pedido 0-2 el partido de ida y debía ganar por la misma diferencia para ir a penales, o ampliarla para clasificar de forma directa a semifinales.

Con dos goles de Salomón Rodríguez, a los 38 y 57 minutos, el equipo de Marcelo Méndez igualó la serie y en el tramo final del partido buscó la diferencia, que llegó en los descuentos.

Nahuel Da Silva fue el encargado de poner el 3-0 en el minuto 92 y clasificar a los ciudadanos a la definición de la Sudamericana entre los cuatro mejores.