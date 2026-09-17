Con el gol 100 de Messi en el Inter Miami y asistencia de Luis Suárez, el equipo rosa ganó la Copa de Campeones ante Cruz Azul

Messi y Luis Suárez celebran la Copa de Campeones para el Inter Miami. Foto: AFP

Con su gol número 100 en el Inter Miami, Lionel Messi llevó a su club a vencer el miércoles de noche 2-0 a Cruz Azul para ganar su primera Copa de Campeones, el duelo anual entre los monarcas de las ligas de Estados Unidos y México.

El astro argentino abrió el marcador en el minuto 24 de forma inesperada, con un potente cabezazo tras centro de Luis Suárez, y en el 81' lanzó el córner con el que el brasileño Casemiro sentenció el triunfo en Miami.

Messi, de 39 años, amplió su inigualable vitrina con un trofeo que recibió abrazado a sus compañeros y al Kily González, que apenas el martes tuvo su primera práctica en el Inter Miami.

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"No tengo palabras de lo que estoy sintiendo", dijo el exjugador del Inter de Milán y Valencia en conferencia de prensa.

"Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón, así que me lo cumplió", reveló el argentino que, al igual que compañeros y dirigentes, defendió la candidatura de Messi a un noveno Balón de Oro.

"Probablemente fue el mejor jugador del Mundial, tuvo un año increíble", remarcó David Beckham, copropietario del Inter, en declaraciones a Apple TV. "Merece ser considerado para el Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo", agregó.

Messi se llevó esta alegría después de unas semanas dolorosas por la muerte de su padre y la decisión de dejar la Selección de Argentina.

"Tenemos que disfrutar porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esto", afirmó Casemiro sobre el rosarino, quien en octubre se despedirá de la Albiceleste en un amistoso frente a su hinchada en Buenos Aires.

- Messi de cabeza -

Bajo una intensa lluvia, Messi abrió el camino del triunfo en una irrupción de su socio uruguayo Luis Suárez por la banda derecha y un centro envenenado al área de Cruz Azul.

El argentino, llegando por detrás, se elevó en el aire sorprendiendo al central colombiano Willer Ditta, diez centímetros más alto, para rematar de cabeza al fondo de la red.

Fue su gol número 100 en los 115 partidos que ha disputado con el Inter Miami en todas las competiciones.

Además de lograrlo de cabeza, uno de sus talentos menos habituales, el tanto de Messi tuvo la particularidad de llegar ante Cruz Azul, el mismo equipo con el que se estrenó como artillero con la playera rosa.

En aquel memorable debut en el fútbol norteamericano, Messi anotó un tiro libre en el descuento que sentenció un duelo de fase de grupos de la Leagues Cup.

En ese mismo torneo, Messi impulsó al Inter Miami hasta el primer título de su historia, un palmarés que agrandó con la Supporters' Shield de 2024 y el campeonato de la MLS el año pasado.

- MLS iguala el palmarés -

Cruz Azul, que apenas inquietó al arquero canadiense Dayne St. Clair, perdonó el empate en el minuto 67 en un cabezazo al palo del uruguayo Gabriel Fernández.

Finalmente fue el Inter el que sentenció otra vez por la vía aérea, en un tiro de esquina de Messi que Casemiro, tras zafarse de su marcador, remató sin oposición.

Con este triunfo del Inter, la MLS y la Liga MX están empatadas a cuatro victorias en el palmarés de la Copa de Campeones, competencia a partido único inaugurado en 2018 como parte de la estrecha rivalidad futbolística entre las ligas vecinas.

Tigres, único equipo con dos trofeos (2018 y 2023), América (2024) y Toluca (2025) han ganado para la Liga MX, mientras que Atlanta United (2019), Columbus Crew (2021), New York City (2022) y Miami (2026) dejaron el trofeo en Estados Unidos.

FUENTE: AFP