Montecon afirma que "oficia como alternativa" para buques durante conflicto en TCP pero sin "capacidad de atender todos"

La empresa Montecon difundió un comunicado en el que asegura que durante el conflicto de Terminal Cuenca del Plata (TCP) continuó operando con normalidad y "oficiando como alternativa", pero sin "capacidad para atender todos los buques que llegan al puerto de Montevideo".

En ese sentido, la empresa portuaria responsabilizó a "decisiones adoptadas" por el gobierno anterior, sobre la operación del puerto, y señaló que "impactaron significativamente" en su actividad.

"Montecon reafirma una vez más, como lo ha hecho siempre, que es la libre competencia la que le devolverá al puerto de Montevideo la eficiencia y competitividad perdida, y a exportadores, importadores y productores uruguayos la certeza de una operativa robusta y sin interrupciones constantes de la principal puerta de entrada y salida de productos que tiene el Uruguay", indica el comunicado.

El viernes, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, aseguró que hay avances en el marco del conflicto de Terminal Cuenca del Plata con el sindicato y prevé que el lunes haya un acuerdo.