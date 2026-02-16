Sindicato de Montecon realiza este martes un paro de 24 horas por falta de avances en Consejos de Salarios

El sindicato de trabajadores de Montecon resolvió realizar un paro de 24 horas desde las 23 horas de este lunes 16 hasta la misma hora del martes 17 de febrero.

La medida fue resuelta por el comité de base del gremio portuario tras analizar los resultados negativos de la última reunión en el marco de la negociación colectiva en los Consejos de Salarios.

El paro "se enmarca en una serie de resoluciones de carácter general, ante el nulo avance en nuestro tema principal en la actual ronda salarial, que es la lucha por brindar mayor estabilidad a un conjunto importante de compañeros y compañeras", afirmó el sindicato en un comunicado.

En tanto, los trabajadores de la empresa Luckymont resolvieron realizar la misma medida entre las 20 horas del lunes 16 hasta la misma hora del martes 17.

Temas de la nota Montecon

sindicato