El documento está firmado por Mónica Xavier, Julio Bango y Yeru Pardiñas, entre otros socialistas que están en desacuerdo con el rumbo que tomó el Partido y con la decisión de apoyar a Cosse.

Allí aseguran que el Partido Socialista atraviesa “una crisis agravada por una conducción mayoritaria que no ha sabido o no ha querido incluir a la minoría de la dirección a la hora de construir las decisiones políticas”.

El texto (que se publica completo al final de esta nota) señala que la parte “no oficialista” del PS, que aseguran “es casi la mitad del partido”, fue excluida de las negociaciones que derivaron en alianzas políticas en las pasadas elecciones nacionales.

“Esa errónea forma de proceder de la mayoría -liderada por el Secretario General-, no es ajena a la peor votación del Partido en los últimos 35 años. Insólitamente, desde la actual dirección mayoritaria del Partido no ha habido ninguna autocrítica, ni se asumió la responsabilidad del pésimo resultado electoral, fruto de una equivocada lectura de la realidad política nacional y en particular de la izquierda representada por el Frente Amplio”, dice el documento.

DANIEL MARTÍNEZ

El texto firmado por los “no oficialistas” del PS apunta también a la decisión que tomó la dirección de excluir a Daniel Martínez de las próximas elecciones departamentales como eventual candidato a la reelección en Montevideo.

Dice el documento: “Prescindir de la gran experiencia del compañero, y del capital político que implica el haber liderado el gobierno departamental con mejor aprobación ciudadana en décadas, representa a nuestro entender un enorme error político y estratégico, que solo genera ánimos en la derecha y desconciertos en la izquierda. Por estos motivos corresponde transparentar frente a toda la militancia los hechos sucedidos durante el proceso de evaluación de candidaturas departamentales para Montevideo”.

En este sentido, los socialistas renovadores aseguran que en los primeros días de diciembre ya les había llegado información, por parte de dirigentes de otros sectores del Frente Amplio, que la mayoría del PS iba a respaldar a Cosse para la Intendencia de Montevideo.

En el documento publicado el lunes a última hora se indica también que el secretario general del PS, Civila, negó tal acuerdo para apoyar a Cosse (en diciembre), pero que pocos días después en la Departamental del partidos se planteó un acuerdo político – electoral con el Partido Comunista que llevaba como consecuencia el respaldo a la ex ministra de Industria.

En una reunión realizada el 19 de diciembre el PS discute la posibilidad de considerar la candidatura de Martínez a la Intendencia de Montevideo.

Sobre este punto los socialistas en minoría expresan lo siguiente: “algunos integrantes de la mayoría actual manifestaron su oposición férrea a que Daniel Martínez fuera candidato a la intendencia. Sin embargo, los integrantes de la minoría, -aún con diferencias- entendieron que si Daniel Martínez quería ser candidato, el PS debía apoyarlo. Por tanto NO existió consenso en el sentido de transmitir a Daniel Martínez la inconveniencia de su candidatura”.

“El lunes siguiente (23 de diciembre) e mantiene una reunión con Daniel Martínez, en la que se le transmiten dudas y cuestionamientos a la eventualidad de su candidatura. A dicha reunión concurren sólo 2 integrantes de la minoría de los que estuvieron presentes en la reunión anterior. Luego de esa reunión Daniel Martínez comunica que no sería candidato a la Intendencia. Estamos convencidos que Daniel Martínez se baja de la candidatura por no sentir el apoyo de su partido”, agrega el documento al que accedió Subrayado.

La decisión de no respaldar a Martínez no se consultó con ningún órgano de dirección del PS, dicen los socialistas moderados, en minoría.

CAROLINA COSSE

“Recién el 10 de enero la dirección departamental de Montevideo aborda el tema. De manera sorpresiva, sin dar una discusión política, sin ninguna necesidad de apurar los tiempos, y siendo el primer sector del FA en hacerlo, la mayoría de la dirección departamental vota el apoyo a Carolina Cosse, validando las versiones que corrían de que existía un preacuerdo al respecto. ¿Qué apuro

existía en definirlo con tanta anticipación? ¿Qué acercamiento había existido con la compañera, con

sus propuestas y su visión sobre las necesidades del proyecto frenteamplista en Montevideo?”, se preguntan en el documento.

Ante esta situación los moderados pidieron una reunión con las bases socialistas de Montevideo, cosa que fue rechazada por la mayoría del PS, describen en el texto publicado, por lo que finalmente se fueron de sala al momento de votar el apoyo a Cosse.

¿Y AHORA?

“De manera esperable, y demostrando el enorme error cometido por nuestro partido, en la semana del 13 de enero, diferentes grupos del FA comienzan a expresarse en el sentido de apoyar la candidatura de Daniel Martínez. Ante estas nuevas muestras de respaldo, y en un escenario político completamente nuevo, el compañero revisa la decisión tomada previamente lo que genera en el PS una dificilísima situación política, consecuencia de la miopía política demostrada por la mayoría de la dirección nacional y departamental, por las decisiones inconsultas y la negativa a dar la discusión correspondiente”, agrega el documento.

“En el día de de la fecha (por el lunes 20) y por más de 8 horas, se reunió el Comité Ejecutivo para considerar la situación, asumiendo de hecho que la misma excede largamente una discusión departamental: la crisis es del Partido. En la misma tratamos por todos los medios de buscar un acuerdo que no revirtiera la decisión tomada por la Departamental, pero que habilitara de alguna manera los caminos para lograr que los y las socialistas pudiéramos votar a Daniel Martínez dentro de nuestro partido. Esto no fue posible y la mayoría votó una declaración que no acompañamos”, agregan los moderados en esta publicación.

Para este martes fue citado una reunión del Comité Central que analizará este y otros temas de fondo en la crisis del Partido Socialista.