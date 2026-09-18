La conductora argentina Mirtha Legrand fue internada nuevamente en las últimas horas, con "un cuadro compatible con neumopatía", informó su hija, Marcela Tinayre en redes sociales.
Mirtha Legrand volvió a ser internada, con "un cuadro compatible con neumopatía", informó su hija
"Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", indica el parte médico.
"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", dice el parte médico difundido por la familia.
La conductora de 99 años es internada por segunda vez en menos de un mes. El 7 de setiembre había sido internada por una bronquitis.
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