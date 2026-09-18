Mirtha Legrand volvió a ser internada, con "un cuadro compatible con neumopatía", informó su hija

Mirtha Legrand en su programa de El Trece. Foto: captura de pantalla del canal argentino.

La conductora argentina Mirtha Legrand fue internada nuevamente en las últimas horas, con "un cuadro compatible con neumopatía", informó su hija, Marcela Tinayre en redes sociales.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", dice el parte médico difundido por la familia.

La conductora de 99 años es internada por segunda vez en menos de un mes. El 7 de setiembre había sido internada por una bronquitis.

Temas de la nota Mirtha Legrand