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ARGENTINA

Mirtha Legrand fue internada por una bronquitis: "Le pasa por salidora y hace frío por las noches", dijo su hija

La conductora argentina Mirtha Legrand fue internada a raíz de una bronquitis, y su hija asegura que “está re bien”. “La Chiqui” tiene 99 años y no estuvo en sus últimos programas de TV.

Mirtha Legrand en su programa de El Trece. Foto: captura de pantalla del canal argentino.

Mirtha Legrand en su programa de El Trece. Foto: captura de pantalla del canal argentino.

El parte médico del sanatorio Mater Dei expresa que Mirtha Legrand ingresó al centro de salud esta mañana, cursando un cuadro respiratorio bronquial.

La conductora de 99 años permanecerá internada para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.

El comunicado agrega que, de no mediar cambios, el día miércoles la institución emitirá un nuevo informe sobre su estado de salud.

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La ausencia de “La Chiqui” en la grabación de su programa este fin de semana fue la primera alerta que expuso que atravesaba un problema de salud.

En su lugar, su nieta Juanita Viale asumió la conducción del programa y explicó que su abuela estaba con gripe y que por eso debió ausentarse.

Su hija Marcela Tinayre también habló del estado de salud de su madre y transmitió tranquilidad: “Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está re bien. Le pasa por salidora y hace frío por las noches”.

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