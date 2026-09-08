Hallan un cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado en el Cerro

La Policía encontró sobre las 22:30 de este lunes un auto incendiado en la zona del Parque Carlos Vaz Ferreira, en el Cerro de Montevideo. En el interior del vehículo había un cuerpo calcinado.

Se trata de un Hyundai i10 blanco, que quedó completamente quemado por el fuego, en Martín Ignacio Harretche y Camino Cibils.

En una primera inspección ocular se constató que el cuerpo presenta un alto grado de calcinación. También se observó una posible ausencia de las piernas y el cráneo se encuentra calcinado, aunque estos elementos no pudieron ser confirmados debido al estado en que fue encontrado el cuerpo.

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Trabajaron en el lugar Policía Científica y Bomberos, que realizan pericias para determinar cómo se inició el incendio y levantar evidencia.

El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Por el momento, no está determinado si se trató de un asesinato.

Los investigadores aguardan la intervención del médico forense para determinar la causa de muerte y la realización de un estudio de ADN que permita identificar a la persona fallecida. También esperan el resultado de las demás pericias realizadas en el lugar.