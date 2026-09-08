Álvaro Delgado se reúne con el presidente Orsi este miércoles de tarde en Torre Ejecutiva

Finalmente el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado se reunirá con el presidente de la República Yamandú Orsi, en el marco de los encuentros mano a mano que tuvo el mandatario con los líderes de los partidos políticos, en particular con los de la oposición.

Tras las reuniones con Andrés Ojeda (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) el viernes pasado, Orsi se reunió el lunes con Fernando Pereira (Frente Amplio).

La idea original era hacer una reunión conjunta, con todos los dirigentes partidarios, pero la negativa del Partido Nacional llevó al presidente a realizar encuentros individuales.

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En ese marco la reunión con Delgado tampoco estaba confirmada, hasta que en las últimas horas el dirigente blanco habló por teléfono con Orsi para coordinar el encuentro, que finalmente se agendó para el miércoles 9 de setiembre a las 14:30.

La idea de Orsi es conocer la opinión de los líderes políticos antes de viajar a Estados Unidos para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, a fines de este mes.