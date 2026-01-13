RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVAS ATRACCIONES

Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero

"Son juegos nuevos a estrenar y que nunca han estado en Uruguay, juegos que por primera vez se van a ver acá", afirmó Pablo Lotito de la administración del Parque Rodó.

caida-libre-torre

Avanzan los trabajos de montaje de la nueva montaña rusa del Parque Rodó. Hay expectativa entre los amantes de la adrenalina. Está previsto que la atracción se inaugure a fines de enero o principios de febrero.

Este miércoles, se inaugurará la torre con una caída libre de 27 metros de altura, el Gusano Loco renovado y Final Sprint. A partir de las 17 horas y hasta la 1 de la madrugada se podrán visitar.

La semana que viene, está prevista la inauguración de Spin, una atracción giratoria; Saltamontes, un juego con movimientos al ritmo de la música; y Ufo, un disco que gira al tiempo que se desplaza.

"Son juegos nuevos a estrenar y que nunca han estado en Uruguay, juegos que por primera vez se van a ver acá", afirmó Pablo Lotito de la administración del Parque Rodó. La seguridad será una prioridad. A la entrada de cada juego se colocará un cartel con recomendaciones para el uso de la atracción, con la altura mínima requerida, entre otras medidas.

Lotito estimó que unas 6.000 a 7.000 personas van al Parque Rodó en un día concurrido.

Temas de la nota

