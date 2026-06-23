Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores del Mundial 2026 con cinco tantos. Además, con su gol en la victoria 2-0 de Argentina ante Austria este lunes, alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador histórico de la competencia, dejando atrás los 16 del alemán Miroslav Klose.
Mirá cómo está la tabla de goleadores del Mundial 2026, que lidera Messi
Lionel Messi llegó a cinco goles en el torneo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando a Miroslav Klose.
Detrás del argentino aparecen Erling Haaland, de Noruega, y Kylian Mbappé, de Francia, ambos con cuatro goles.
Con tres anotaciones figuran Jonathan David, de Canadá, y Deniz Undav, de Alemania.
Luis Suárez sobre Uruguay en el Mundial: "Es una situación límite" y "esperemos que el entrenador tome el camino correcto"
Entre los jugadores con dos goles está el uruguayo Ronald Araújo, junto a nombres como Harry Kane (Inglaterra), Vinícius Júnior (Brasil), Kai Havertz (Alemania), Cody Gakpo (Países Bajos) y Daichi Kamada (Japón).
Tabla de goleadores del Mundial 2026:
Cinco goles
-
Lionel Messi (Argentina)
Cuatro goles
-
Erling Haaland (Noruega)
Kylian Mbappé (Francia)
Tres goles
-
Jonathan David (Canadá)
Deniz Undav (Alemania)
Dos goles
-
Maximiliano Araújo (Uruguay)
-
Yasin Ayari (Suecia)
Folarin Balogun (Estados Unidos)
Brian Brobbey (Países Bajos)
Matheus Cunha (Brasil)
Cody Gakpo (Países Bajos)
Kai Havertz (Alemania)
Tyler Just (Nueva Zelanda)
Daichi Kamada (Japón)
Harry Kane (Inglaterra)
Cyle Larin (Canadá)
Manzambi (Suiza)
Mikel Oyarzabal (España)
Ismael Saibari (Marruecos)
Ismaila Sarr (Senegal)
Crysencio Summerville (Países Bajos)
Ayase Ueda (Japón)
Vinícius Júnior (Brasil)
Dejá tu comentario