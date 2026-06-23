Mirá cómo está la tabla de goleadores del Mundial 2026, que lidera Messi

Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores del Mundial 2026 con cinco tantos. Además, con su gol en la victoria 2-0 de Argentina ante Austria este lunes, alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador histórico de la competencia, dejando atrás los 16 del alemán Miroslav Klose.