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Mirá cómo está la tabla de goleadores del Mundial 2026, que lidera Messi

Lionel Messi llegó a cinco goles en el torneo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando a Miroslav Klose.

Foto: AFP. Lionel Messi, Argentina.

Foto: AFP. Lionel Messi, Argentina.

Detrás del argentino aparecen Erling Haaland, de Noruega, y Kylian Mbappé, de Francia, ambos con cuatro goles.

Con tres anotaciones figuran Jonathan David, de Canadá, y Deniz Undav, de Alemania.

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Entre los jugadores con dos goles está el uruguayo Ronald Araújo, junto a nombres como Harry Kane (Inglaterra), Vinícius Júnior (Brasil), Kai Havertz (Alemania), Cody Gakpo (Países Bajos) y Daichi Kamada (Japón).

Tabla de goleadores del Mundial 2026:

Cinco goles

  • Lionel Messi (Argentina)

Cuatro goles

  • Erling Haaland (Noruega)

  • Kylian Mbappé (Francia)

Tres goles

  • Jonathan David (Canadá)

  • Deniz Undav (Alemania)

Dos goles

  • Maximiliano Araújo (Uruguay)

  • Yasin Ayari (Suecia)

  • Folarin Balogun (Estados Unidos)

  • Brian Brobbey (Países Bajos)

  • Matheus Cunha (Brasil)

  • Cody Gakpo (Países Bajos)

  • Kai Havertz (Alemania)

  • Tyler Just (Nueva Zelanda)

  • Daichi Kamada (Japón)

  • Harry Kane (Inglaterra)

  • Cyle Larin (Canadá)

  • Manzambi (Suiza)

  • Mikel Oyarzabal (España)

  • Ismael Saibari (Marruecos)

  • Ismaila Sarr (Senegal)

  • Crysencio Summerville (Países Bajos)

  • Ayase Ueda (Japón)

  • Vinícius Júnior (Brasil)

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