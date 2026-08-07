Rescatan a un conductor que quedó aislado en su vehículo en un paso inundado en Colonia

Fotos: Ministerio del Interior.

Un conductor que había quedado atrapado dentro de su vehículo en un paso inundado fue rescatado este viernes por Bomberos en la ruta 97, a la altura del kilómetro 264, en el puente La Picada, en Colonia.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa de Nueva Palmira, con apoyo de personal del destacamento de Carmelo. Cuando llegaron al lugar, encontraron el vehículo inmovilizado en medio del agua, con el conductor aún en su interior.

Para el rescate, los bomberos utilizaron cuerdas y arneses de seguridad. El hombre fue retirado del vehículo sin lesiones y, al encontrarse en buen estado de salud, no necesitó atención médica.

Bomberos recordó que nunca se debe intentar atravesar rutas o pasos cubiertos por agua, debido a que la corriente puede desplazar un vehículo y generar una situación de extremo peligro para sus ocupantes.

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