Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.

El área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.

Florida: Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, José Ignacio y Los Talas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

En tanto, se mantiene una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para:

Canelones: Atlántida, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Rosa, Soca y Tala.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Gallinal, Guayabos, Guichón y Merinos.

Río Negro: Grecco, Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros y Rincón del Bonete.

Ambas advertencias rigen hasta las 18:30 horas.

VIENTOS

Por su parte, el Inumet se anuncia una advertencia naranja por vientos muy fuertes y persistentes desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana del viernes.

El área será afectada por vientos sostenidos del sector sur con velocidades entre 60-80 km/h con rachas entre 90-120 km/h y puntualmente superiores.

Principales localidades afectadas:

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Lago Merín.

Durazno: Sarandí del Yí.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Maria Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.

En tanto, la advertencia es amarilla por vientos fuertes y persistentes para: